Vaučer za obrazovanje odraslih privukao europsku pozornost: Finalist nagrade za javni sektor

Projekt vaučera za obrazovanje odraslih, osmišljen u Ministarstvu rada i socijalne politike, uvršten je među tri najbolja projekta u okviru natječaja za prestižnu Europsku nagradu za javni sektor koju dodjeljuje Europski institut za javnu upravu, čime je potvrđena njegova kvaliteta.
"Riječ je o značajnom međunarodnom priznanju za hrvatski sustav razvoja vještina i cjeloživotnog obrazovanja, kojim je potvrđena kvaliteta i inovativnost modela vaučera za obrazovanje odraslih kao jednog od ključnih alata za jačanje konkurentnosti radne snage i prilagodbu tržištu rada", izvijestili su iz Ministarstva u srijedu.
Ulazak među tri najbolja projekta u Europi potvrđuje kako Hrvatska razvija moderne i učinkovite javne politike usmjerene na potrebe građana i tržišta rada te, dodali su, dodatno pozicionira hrvatske institucije među primjere dobre prakse u području javne uprave i razvoja ljudskih potencijala.
Sustav vaučera za obrazovanje odraslih razvijen je u okviru reformi predviđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, a građanima omogućuje stjecanje novih kompetencija i kvalifikacija za poslove tražene na tržištu rada, osobito u području zelenih i digitalnih vještina.
'Potvrda da reforme daju rezultate'
Više od 63.000 građana uključilo se u programe obrazovanja od njihovog pokretanja, čime se aktivno doprinosi povećanju zapošljivosti i gospodarskoj transformaciji Hrvatske, istaknuli su iz Ministarstva.
"Ovo priznanje potvrda je da reforme i ulaganja u razvoj vještina građana daju konkretne rezultate te da hrvatski model vaučera predstavlja primjer uspješne i inovativne javne politike na europskoj razini", naveli su.
Ministarstvo rada izrazilo je ponos na zajednički rad svih uključenih u provedbu sustava vaučera, prvenstveno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te svih pružatelja obrazovanja odraslih.
Dobitnici nagrade bit će proglašeni na završnoj ceremoniji Europske nagrade za javni sektor (EPSA) koja okuplja vodeće europske institucije i stručnjake iz područja javne uprave.