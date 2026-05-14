Vaučer za obrazovanje odraslih privukao europsku pozornost: Finalist nagrade za javni sektor

"Riječ je o značajnom međunarodnom priznanju za hrvatski sustav razvoja vještina i cjeloživotnog obrazovanja, kojim je potvrđena kvaliteta i inovativnost modela vaučera za obrazovanje odraslih kao jednog od ključnih alata za jačanje konkurentnosti radne snage i prilagodbu tržištu rada", izvijestili su iz Ministarstva u srijedu.

Ulazak među tri najbolja projekta u Europi potvrđuje kako Hrvatska razvija moderne i učinkovite javne politike usmjerene na potrebe građana i tržišta rada te, dodali su, dodatno pozicionira hrvatske institucije među primjere dobre prakse u području javne uprave i razvoja ljudskih potencijala.

Sustav vaučera za obrazovanje odraslih razvijen je u okviru reformi predviđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, a građanima omogućuje stjecanje novih kompetencija i kvalifikacija za poslove tražene na tržištu rada, osobito u području zelenih i digitalnih vještina.