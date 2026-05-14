POTVRDA KVALITETE

Vaučer za obrazovanje odraslih privukao europsku pozornost: Finalist nagrade za javni sektor

I.K./Hina

14.05.2026 u 02:16

HZZ - Ilustracija
HZZ - Ilustracija Izvor: Cropix / Autor: Darko Tomas / CROPIX
Bionic
Reading

Projekt vaučera za obrazovanje odraslih, osmišljen u Ministarstvu rada i socijalne politike, uvršten je među tri najbolja projekta u okviru natječaja za prestižnu Europsku nagradu za javni sektor koju dodjeljuje Europski institut za javnu upravu, čime je potvrđena njegova kvaliteta.

"Riječ je o značajnom međunarodnom priznanju za hrvatski sustav razvoja vještina i cjeloživotnog obrazovanja, kojim je potvrđena kvaliteta i inovativnost modela vaučera za obrazovanje odraslih kao jednog od ključnih alata za jačanje konkurentnosti radne snage i prilagodbu tržištu rada", izvijestili su iz Ministarstva u srijedu.

Ulazak među tri najbolja projekta u Europi potvrđuje kako Hrvatska razvija moderne i učinkovite javne politike usmjerene na potrebe građana i tržišta rada te, dodali su, dodatno pozicionira hrvatske institucije među primjere dobre prakse u području javne uprave i razvoja ljudskih potencijala.

Sustav vaučera za obrazovanje odraslih razvijen je u okviru reformi predviđenih Nacionalnim planom oporavka i otpornosti, a građanima omogućuje stjecanje novih kompetencija i kvalifikacija za poslove tražene na tržištu rada, osobito u području zelenih i digitalnih vještina.

vezane vijesti

'Potvrda da reforme daju rezultate'

Više od 63.000 građana uključilo se u programe obrazovanja od njihovog pokretanja, čime se aktivno doprinosi povećanju zapošljivosti i gospodarskoj transformaciji Hrvatske, istaknuli su iz Ministarstva.

"Ovo priznanje potvrda je da reforme i ulaganja u razvoj vještina građana daju konkretne rezultate te da hrvatski model vaučera predstavlja primjer uspješne i inovativne javne politike na europskoj razini", naveli su.

Ministarstvo rada izrazilo je ponos na zajednički rad svih uključenih u provedbu sustava vaučera, prvenstveno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te svih pružatelja obrazovanja odraslih.

Dobitnici nagrade bit će proglašeni na završnoj ceremoniji Europske nagrade za javni sektor (EPSA) koja okuplja vodeće europske institucije i stručnjake iz područja javne uprave.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
norovirus

norovirus

Izbila nova neugodna zaraza na brodu: Jedan putnik preminuo, 1700 ih zadržano
ŽESTOKI NAPAD

ŽESTOKI NAPAD

Zelenski: Ubijeno šestero ljudi, Rusija lansirala barem 800 dronova
oglasili su se

oglasili su se

Policija podigla kaznenu prijavu protiv napadačice na Filipinca: Prijeti joj zatvor

najpopularnije

Još vijesti