vatrena stihija

Vatrogasci spriječili širenje požara na Jakljanu: Još nije ugašen

M.Da./Hina

15.10.2026 u 22:52

Kanader - Ilustracija
Kanader - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Požar šume i niskog raslinja na otoku Jakljanu više se ne širi, ali još nije lokaliziran, a na terenu je 48 vatrogasaca, izvijestili su u četvrtak iz Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci

"Stanje na požarištu je zadovoljavajuće i stabilno. Iako je napredovanje požara zaustavljeno, požar još nije službeno lokaliziran. Vatrogasne snage na terenu aktivno rade na njegovom potpunom obuzdavanju i sanaciji rubova požarišta“, navode iz JVP-a Dubrovački vatrogasci.

Na terenu su angažirana ukupno 48 vatrogasaca iz javnih vatrogasnih postrojbi Dubrovnika, Konavala, Metkovića i Mljeta, Državne intervencijske postrojbe (DIP) Dubrovnik te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa dubrovačka.

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Gašenje požara brodovima

U gašenju požara i sanaciji požarišta sudjeluju i tri broda koji pružaju potporu s mora i prevoze opremu. Tijekom dana u gašenju su pomagala i dva kanadera.

Dojava o požaru na jugozapadnoj strani Jakljana dubrovačkim je vatrogascima stigla u utorak poslijepodne, nakon čega je na otok upućeno deset vatrogasaca s vatrogasnim brodom "Orlando". Uz velike napore vatrogasci su se uspjeli iskrcati te do 21 sat staviti požar pod nadzor.

Međutim, zbog jakih udara bure požar se ponovno aktivirao oko jedan sat nakon ponoći. U jutarnjim satima u pomoć su pozvana dva kanadera, a tijekom srijede požar se proširio zbog jake bure, koja je onemogućila i gašenje iz zraka. Tijekom noći požar se zbog jake bure nastavio širiti, a u četvrtak je gašenje nastavljeno uz pomoć kanadera.

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