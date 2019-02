Varaždinska županija daje bespovratno milijun kuna za projekte u turizmu

Varaždinska županija s bespovratnih milijun kuna poduprijet će projekte u turizmu za povećanje smještajnih kapaciteta, istaknuto je u utorak na konferenciji za novinare, na kojoj je predstavljen javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora Varaždinske županije u turizmu za ovu godinu

Natječaj je otvoren od 26. veljače do 28. ožujka, a Varaždinska će županija sufinancirati do maksimalno 50 posto ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu minimalno sufinanciranje iznosi 3.000 kuna, dok je maksimalan iznos 30.000 kuna, bez PDV-a.

Predsjednica županijske Turističke zajednice i posebna savjetnica varaždinskog župana Natalija Martinčević naglasila je da je ovo prvi put da Varaždinska županija daje bespovratna potpore u segmentu turizma.

Najveći problem turizma u županiji je nedostatak smještajnih kapaciteta, rekla je, podsjetivši da su pokrenuta četiri velika, strateška projekta povećanja zdravstvenih i turističkih kapaciteta u Varaždinskim Toplicama financirana sredstvima Europske unije. Drugi je smjer ovaj natječaj za bespovratne potpore.

'Krenuli smo s autohtonom pričom – kuće za odmor, kako bismo podigli naše smještajne kapacitete u privatnom sektoru. Taj segment ostvaruje najveći rast, od 2017. do 2018. čak 361 posto i sada smo na 197 ležajeva. Tu specifičnu ponudu Varaždinske županije prepoznali su domaći, ali prvenstveno strani turisti', kazala je Martinčević.

Ta priča, dodala je, ide od promocije domaćih proizvoda do razvoja nekih oblika turizma poput cikloturizma, pa je Varaždinska županija među svega tri koje su dobile status 'cyclist welcome'.

Od 28 općina i gradova u Varaždinskoj županiji, osam nema niti jedan registrirani turistički krevet, a u još sedam ih je jedan ili ne ostvaruju nikakva noćenja.

'Više od 50 posto naše županije uopće nema direktnih prihoda od turizma. Stoga nam je bila želja ovim se natječajem razvijati u tri smjera – povećanje kvalitete postojećeg smještaja, produljenje sezone i otvaranje novih smještajnih objekata', rekao je direktor županijske Turističke zajednice Miran Bojanić Morandini.

Istaknuo je da za smještaj u kućama za odmor vlada izuzetan interes zapadnoeuropskog tržišta, gostiju visoke platežne moći.

Milijun kuna za turizam bit će posredno pomoć i ostatku gospodarstva Varaždinske županije, rekao je pročelnik županijskog Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i europske poslove Mladen Jakopović.

'Svaka lopata koja će biti udarena na nekom obiteljskom gospodarstvu kroz ove projekte pomaže cjelokupno gospodarstvo lokalnog kraja. Tih milijun kuna bit će podijeljeno u dvije trećine na postojeće i jednu trećinu na nove korisnike. Želja nam je da u 5 do 7 godina dođemo do tisuću kreveta u županiji, a to znači da godišnje moramo rasti za 20 do 30 posto', rekao je Jakopović.