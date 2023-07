Vakula otkrio kad ćemo napokon odahnuti od nestabilnog vremena i pljuskova

Zbog toga su stručnjaci DHMZ-a objavili narančasto upozorenje - drugog od tri moguća stupnja. Temperatura zraka ujutro od 15 do 18 °C, uz more 19 do 24 °C, a najviša poslijepodnevna između 30 i 32 °C, u gorju ponegdje malo niža.

U Dalmaciji i dalje pretežno sunčano i vruće, uz temperaturu mora oko 27 °C te najvišu temperaturu zraka većinom oko 35 °C, ali osim za toplinski val koji može djelovati na zdravlje, postoje upozorenja i za moguća olujna nevremena navečer na sjevernom dijelu.

Na jugu Hrvatske najstabilnije i najsunčanije, ali i najveća opasnost od toplinskog vala jer čak ni noć i jutro neće omogućiti znatnije osvježenje od dnevne vrućine, HRT.