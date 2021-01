Plenković: Što nije bilo dovoljno brzo? U roku od sat vremena u centru Petrinje bilo je pola vlade i predsjednik. Sve su službe bile na terenu

Premijer Andrej Plenković obratio se javnosti nakon sjednice Vlade, a prije sastanka s proizvođačima kontejnera

'Imali smo jutros sastanak u Vladi. Svatko onaj tko želi dobiti privremeni smješta u hotelu ili na moru to može. Jedan dio ljudi jer ima stoku i iz drugih razloga ne žele napustiti kuće. Kako bi njima pomogli moramo im iznaći smještaj. To mogu biti kontejneri kakve imaju radnici na gradilištima. Drugo je rješenje kamp kućice, zatim montažne kućice. Treba nam oko tisuću takvih objekata', rekao je Plenković.

Nije želio ulaziti u procjenu kolika je šteta od potresa. 'Sve što čujete sada nije precizno, u Zagrebu je šteta 85 milijardi kuna, a ovdje je isto šteta ogromna. Pogledajte samo sakralnu baštinu, veliki su to troškovi, ja se ne bih usudio reći broj čak i da sam inženjer', rekao je Plenković.

Što se tiče nastavka nastave, Plenković je rekao da je dobro da imamo A, B i C model za održavanje nastave.

Premijer je odbacio tvrdnje kako država nije na vrijeme reagirala i da se sporo pomaže nastradalim područjima.

'U roku od sat vremena u centru Petrinje bilo je pola vlade i predsjednik, do navečer su bili Gorska služba spašavanja, Crveni križ, vojska i policija. Do kraja dana jedan veliki broj ljudi završio je na privremenom smještaju u vojarni, cijela sisačka bolnica je evakuirana u zagrebačke bolnice, petrinjska bolnica isto. Ljudi su bili prebačeni helikopterima ili vozilima. U svim tim pogođenim područjima Crveni križ je bio na terenu. Već taj dan su neki politički akteri su išli s tezom da Crvenom križu ne treba dati ništa. Kakav je to potez u slučaju prirodne katastrofe?', rekao je Plenković.

Istaknuo je da je Vlada već u utorak navečer našla 120 milijuna kuna za pomoć pogođenim područjima.

'Istobodno smo organizirali svu moguću međunarodnu pomoć. Ako gledate da je petak bio neradni dan, subota dan žalosti, nedjelja dan žalosti, sjednica Vlade je održana u ponedjeljak. Kad prije smo mogli napraviti to? Svi su bili na terenu. Što je to trebalo biti brže? Što je tu sporo, koji element? Što bi se tu promijenilo? Mi sad govorimo o dojmu. I u SAD-u se stvorio dojam da su izbori ukradeni i da se treba ući u Kongres. Isto je i kod nas, dojam je jedno, a činjenica je sve ono što smo napravili', rekao je Plenković.

Na sjednici Vlade premijer je najavio da će se putem robnih zaliha naručiti dodatni kontejneri za stanovnike potresom pogođene Banovine.

Uz to, ići će se u izmjenu Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona kojom će donacije isporučene na područje pogođeno katastrofalnim potresom biti oslobođene plaćanja PDV-a