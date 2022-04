Plenković: Milanović bi se trebao ispričati Krausu jer je rekao da će u Jasenovac doći s njima

Premijer Andrej Plenković nalazi se u Karlovcu te je komentirao tekuće političke događaje i čestitao novim ministrima i potpredsjednici Vlade Šimpragi na izglasavanju u Saboru

Osvrnuo se i na pozicioniranje HDZ-a kao stranke otkada je vodi.

'Moja koncepcija politike, profiliranja HDZ-a je transformiranje. HDZ je transformirana stranka, čvrsto pozicionirana na desnom centru. Vodim umjeren HDZ, štitim sve interese - to su vrijednosti iza kojih stojimo. Zato imamo puno po posljednjim anketama', navodi.

Dodao je da je drugi njegov partner blok manjih liberalnih stranaka i manjinski zastupnici. 'U tom trokutu vidim normalnu Hrvatsku u smislu tolerancije, razvoja, izostanka demagogije, populizma i krajnosti, odnosno svega što nije zdravo za hrvatsko društvo', rekao je Plenković.

Upitan o predstojećim poskupljenjima, Plenković je rekao da Vlada čini što može. 'Tu su bitni mediji, udruge potrošača. Ne možemo mi smanjivati stope PDV-a, a cijene idu gore. Nema drugog aktera, osim države da pomaže', rekao je i dodao da je cilj Vlade i prošle godine bio samo da gospodarstvenici opstanu.

Naveo je i da tekuća kriza nikoga ne zaobilazi. 'Nemamo kristalnu kuglu da znamo koliko će trajati', kazao je premijer.

Govoreći o događaju u Klisu, gdje se na istom mjestu našao s predsjednikom Zoranom Milanovićem, kazao je da je tamo bio zbog hrvatskih branitelja, a ne zbog Milanovića.

'Otići ćemo u nedjelju u Okučane. Ne idemo tamo radi njega, nego radi više od 50 poginulih u toj akciji', kazao je Plenković.

'Budite precizni u tome tko koga bojkotira. Imate rusku agresiju na Ukrajinu. Napravite istraživanje o tome koje su zemlje u tom periodu imale neko tijelo nalik na naše Vijeće na nacionalnu sigurnost, a da su se sastale. Da je obrnuto, da je pisao meni i da me ignorirao, pitali biste me to 25 puta na dan. Ako napišem pismo, čujemo se, ja idem na Europsko vijeće, on na NATO-v samit, da pokušamo imati koordiniran stav, to je bio trenutak da se nađemo', kazao je Plenković.

Zatim je nastavio.

'Napišem pismo da formaliziram taj zahtjev, nema odgovora 60 dana. O čemu ćemo razgovarati? Da pijemo kavicu? Da kažemo je li tata koji je umro prije neki dan udbaš, je li on udbaš druge generacije. Što me briga za to.'

'On bi se trebao ispričati gospodinu Krausu jer je rekao da će u Jasenovac doći s njima', kazao je Plenković.