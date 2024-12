Ustavni suci skovali tajni plan, Šeparović potvrdio: Evo što bi bilo da nisu izabrani

Dosadašnji su ustavni suci, predvođeni predsjednikom Miroslavom Šeparovićem pronašli rješenje u izvanrednoj i tajnoj sjednici. Ondje su većinom glasova prihvatili odluku da sami sebi produlje mandat, ako se novi suci ne izaberu na vrijeme.

'Sinoć je održana sjednica Ustavnog suda na kojem je bilo prisutno svih 13 sudaca. Dogovorili smo se da nećemo izići u javnost iz razloga da ne bi danas ugrozili imenovanje sudaca. Točna je informacija da je Ustavni sud sinoć s 10 glasova za i tri protiv, usvojio Izvješće kojeg je trebao uputiti hrvatskom Saboru.

U Izvješću je konstatirano da zbog propusta Sabora da imenuje suce na vrijeme, zbog nemogućnosti funkcioniranja Ustavnog suda kao ključnog ustavnog tijela, zbog toga da se ne bi mogli provesti predsjednički izbori kao i zbog toga što bi objektivni pravni poredak došao u pitanje, Ustavni sud kao čuvar Ustava protumačio Ustav, da bez obzira na tu odredbu, da će nastaviti s djelovanjem do daljnjeg odnosno dok Hrvatski Sabor ne izabere ustavne suce. Dogovorili smo se da to Izvješće nećemo uputiti Saboru ako on imenuje suce', potvrdio je Miroslav Šeparović za N1.