Usijana rasprava o upravljanju državnom imovinom u Otvorenom

Kako se upravlja državnim nekretninama? Je li predstojnik Ureda predsjednika Vlade zakonito stekao pravo na korištenje državnog stana? Koliko se godišnje troši na najam stanova za dužnosnike? O tome su u Otvorenom raspravljali Damir Habijan (HDZ), Sandra Benčić (Možemo), Stjepan Ćuraj (HNS) i Danijel Spajić (DP)

Sandra Benčić iz Možemo kaže da je najveći problem u tome što premijer, a niti sam Habijan, u tome ne vide nikakav problem.



- Spominjete uredbu, jasno piše, da pravo na taj stan, ako nemaju stan u vlasništvu ili u najmu. Po tome, ne bi imao to pravo. To nije najsporniji moment. Umjesto da se prizna greška i da se prizna da se 30 godina gradi kasta u kojoj je jedna stranka povlaštena i u kojoj je klijentelistička povezana, da dobiva i poslove, ne samo nekretnine, i kaže se problem je i moramo ići u reviziju, govori nam da se to nije problem. To građane ove zemlje smeta, udaljava ih iz ove zemlje i zbog toga odlaze, ističe.

- Koristiti ovakve riječi, "klika", onda ste i vi dio te klike. Dajte malo razmislite o rječniku. Ja bih volio da konstruktivno razgovaramo, vi ste opet optužili čovjeka, a ja ne vidim u čemu je problem. Gdje je prekršen Zakon?, pita Habijan dodajući da nije bilo istodobnog korištenja najma i državnog stana.



- Čovjek nema niti jedan useljiv stan niti u vlasništvu niti jednu nekretninu u RH. Ima prema Uredbi ima pravo dobiti državni stan.

Benčić kaže da je problem u tome što je HDZ 30 godina pisao zakone i stvarao mrežu koja će "vama i vašima dati sve privilegije koje nitko drugi u zemlji nema".



Stjepanu Ćuraju, predsjedniku HNS-a, država sufinancira 6.700 kuna za stan.



- Ja imam svoj stan, u svojem vlasništvu, u svojem gradu Osijeku i dolaskom na ovu novu dužnost, s obzirom na to da nemam pravo na službeno vozilo niti na naknadu putnih troškova od Osijeka do Zagreba, bilo je gotovo nemoguće niti financijski, ali niti životno živjeti i raditi posao na ovakav način, ističe.

Dodaje da su propisi kakvi jesu, mi sada to poštujemo.

- Je li u redu da zastupnici koji nisu iz Zagreba imaju tu neku beneficiju da mogu imati stan, ili dobiti sufinancirani stan kada dolaze u Zagreb, ili ne? Ili su u nekoj nepravednijoj poziciji u odnosu na zastupnike koji dolaze iz Zagreba i nemaju pravo niti troškova, u odnose na one koji dolaze iz Zagreba. Sabor je u Zagrebu, nije u Osijeku, da je u Osijeku bi bilo super, ne bi morao odlaziti niti jedan dan.

Daniel Spajić iz Domovinskog pokreta odgovarao je na pitanje jesu li prava saborskih zastupnika prevelika.



- Mogu jedino zaključiti da nitko od kolega nije radio u realnom sektoru i da ne znaju što pričaju, pričaju o propisima koji su manje bitni. U Hrvatskoj se ne upravlja državnom imovinom. Država uprihoduje 2,4 milijarde kuna od državne imovine, 1,5% proračunskih sredstava, to je sramota. Garantiram da nitko tu ne zna što postoji od državnih nekretnina i koja je njihova vrijednost.

Potom su Ćuraj i Spajić ušli u raspravu zašto nekome pripada određena kvadratura stana i tko bi trebao imati kakve stanove.



Marija Đerek je iznijela niz tvrdnji oko društva Državne nekretnine, premijer Andrej Plenković je rekao da se radi o hajci, a ministar Mario Banožić da ona nije zviždačica već "zviždaljka interesnih skupina".



- Gospođa Đerek, ako pogledamo "modus operandi", način na koji ona izlazi u javnost, vidljiva je fina nit sa saborskim zastupnicima koji su na sličan način započeli političku karijeru. Gospođa Đerek, u Saboru smo imali raspravu, gospođa Benčić joj je čuvala leđa... Interesantno je da dolaze s vaše opcije, postavlja se pitanje, ako je tako kvalitetna i stručna, zašto nije prošla na natječaju Pročelnika za upravljanje imovinom u gradu Zagrebu, ističe Habijan.

Očekuje da se sve, ako netko smatra da nešto nije u skladu sa zakonima, da se to prijavi, a u suprotnom i sam čini kazneno djelo.

- Potpuno je sve jasno, možemo slušati demagogiju koju slušamo, ali sve je jasno, nije dobro da se uvijek u negativnom svjetlu spominje državna imovina. Volio bih da se napravi emisija, da se vidi što se napravilo zadnje tri, četiri godine, upravo s upravljanjem državnom imovinom, dodaje ističući da se u mandatu ove Vlade ide u dobrom smjeru, dodaje HDZ-ov Habijan.

Benčić dodaje da se državnom imovinom ne upravlja na način da se postižu ciljevi javnih politika, te da onaj dio koji je komercijalan, služi komercijalnom privređivanju.