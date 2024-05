Ursula von der Leyen u Splitu iznijela tri uvjeta za buduće partnere EPP-a

Von der Leyen je kazala da Hrvatska ima jako snažan glas u EU pogotovo po pitanju dekarbonizacije, digitalizacije i demografije. Naglasila je i da je važno da se u izbornoj kampanji radi za snažnu Europu koja štiti demokraciju, promiče prosperitet i jača sigurnost.

Pitali su je i za postizbornu suradnju.

'Centar mora izdržati. Ekstremisti s lijeva i desna nisu partneri za nas. Za nas su važna tri uvjeta. Prvo, svi moraju biti proukrajinski, proeuropski i za poštivanje zakona. To je apsolutni minimum za suradnju. I to vrlo jasno dijeli one koji su za Europu i one koji su protiv', kazala je von der Leyen, prenosi Dalmatinski portal.