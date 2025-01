UN iznio crne brojke: Od početka ruske agresije u Ukrajini ubijeno više od 12,3 tisuća civila

Rusija proteklih mjeseci redovito napada udaljene gradove takvim naoružanjem. To je dovelo do rasta civilnih žrtava od 30 posto u odnosu na isti period u prošloj godini. U razdoblju od rujna do studenoga 2024. bilo ih je 574, pokazuju podaci Ujedinjenih naroda.

Zamjenica povjerenika UN-a za ljudska prava Nada Al-Nashif rekla je da je u Ukrajini ubijeno više od 12,3 tisuća civila, uključujući 650 djece. UN istovremeno ponavlja kako su njegovi brojevi niži od stvarnih jer uključuju samo smrti koje su njegovi timovi mogli verificirati.