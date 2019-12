Umirovljeni generali: Nastup Lepe Brene koja se naslikavala u Brčkom za vrijeme velikosrpske agresije je nacionalna sramota

General bojnik u mirovini Ivan Tolj, general bojnik u mirovini Ivan Kapular, general bojnik u mirovini Marinko Krešić i general pukovnik u mirovini Mile Ćuk poslali su pismo u kojem osuđuju nastup Lepe Brene u zagrebačkoj Areni

"U Zagrebu se 14. i 15. prosinca 2019. dogodilo javno sramoćenje hrvatskog naroda i Republike Hrvatske. Fahreta Jahić Živojinović, poznatija kao Lepa Brena održala je u zagrebačkoj Areni koncert u kojem je bacila u trans obožavatelje njenog lika i ”dela”. Je li to ista ona Lepa Brena, koja se naslikavala u Brčkom za vrijeme velikosrpske agresije u maskirnoj odori neprijateljskih formacija koje su jurišale na Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, razarale gradove i sela, ubijale nevine ljude. Sudeći po ikonografiji u dvorani, zasigurno jest! Naime za vrijeme koncerta vijorile su jugoslavenske zastave sa zvijezdom petokrakom. Pod tim zastavama počinjeni su nebrojeni zločini nad hrvatskim narodom od Drugog svjetskog rata i poraća do Domovinskog rata, do Vukovara, Ovčare i ostalih stratišta diljem Domovine", stoji u priopćenju umirovljenih generala.