Lepa Brena: 'Živjela sam neuredno, nisam imala novca za sva tri obroka’

Jedna od najpoznatijih pjevačica ovih prostora sasvim iskreno ispričala je detalje svoje mladosti i odrastanja. Lepa Brena prisjetila se teških trenutaka prije no što je počela zarađivati i raditi kao pjevačica

‘Završila sam gimnaziju i upisala studij turizma. Htjela sam studirati medicinu ali naša financijska obiteljska sredstva to nisu dopuštala. Studirala sam šest mjeseci i prvi put osjetila što znači biti gladan, kao student spavati u maloj hladnoj sobici. Prvi put sam bila bez prijatelja’, kazala je Brena te nastavila: ‘Kao studentica sam živjela neuredno, nisam imala novca za sva tri obroka. Ono malo novca što su mi moji poslali sam štedjela da s kolegama mogu ići na ekskurzije. Sve što sam imala za hranu stavljala sam na stranu. Jela sam kruh, jogurt, paštete. Kad sam se zaželjela slatkog, pošećerila sam taj jogurt, kad sam htjela slano, malo ga posolila. Tako je to trajalo šest mjeseci. Onda sam shvatila da tako ne mogu živjeti, da je to pasji život i odlučila sam početi raditi.’