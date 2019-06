Ultra se neće održati na Poljudu, pogledajte gdje se seli i zašto

Festival elektroničke glazbe Ultra Europe, koji se sredinom srpnja sedmu godinu zaredom održava u Splitu, definitivno mijenja lokaciju: umjesto na Poljudu, deseci tisuća posjetitelja okupit će se na obližnjem Parku mladeži, manjem atletsko-nogometnom stadionu. Službena objava slijedi početkom idućeg tjedna, no više izvora za tportal je potvrdilo upravo ovakav razvoj događaja

Puna tri mjeseca trajali su pregovori između Ultre, Grada Splita i Hajduka kao korisnika Poljuda , na trenutke su bili i dramatični, a manje od mjesec dana uoči samog početka festivala došlo se do zaključka da dogovora nema, barem oko stadiona na kojemu se on dosad održavao.

Park mladeži znatno je manji stadion od Poljuda, no pretpostavlja se da će poslužiti svrsi jer je sami travnjak zajedno s atletskom stazom jednakih dimenzija, a postoji i golemi prostor oko stadiona na kojemu će se moći postaviti nekoliko dodatnih festivalskih pozornica. No, s druge strane, on se nalazi znatno bliže velikim stambenim blokovima, a tek treba vidjeti kako će organizatori postavit konstrukcije za VIP zone kao jedan od ključnih sadržaja.