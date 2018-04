Ukidaju se karte za četiri kune, nove će koštati šest, možda čak i osam kuna

Nakon nešto više od godine dana, predizborna gradonačelnikova ideja o polusatnoj ZET-ovoj karti za četiri kune, uskoro odlazi u povijest. Najavio je to Milan Bandić u emisiji Radio Sljemena 'Zagrebi po Zagreb' priznavši da su četiri kune, unatoč povećanoj prodaji takvih karata, ZET-u smanjile prihode

'Karta je bila deset kuna pa smo je smanjili na četiri. Dići ćemo je vjerojatno na šest. To je, još uvijek, četrdeset posto manje od onoga što je bilo. Ja nisam pogriješio, mislio sam najbolje s četiri kune -ne ide, ići ćemo na šest. Ali to je, još uvijek manje od deset. Može se dogodit' da bude osam. Moja ideja će biti šest', kazao je Bandić za Radio Sljeme.

Također, opovrgnuo je medijske napise o poskupljenju parkirališnih karata.

'Zagrepčani mogu mirno spavat' što se tiče poskupljenja cijene parkinga. To im je moja poruka jer to neće proć'. Bez obzira, da i dođe do mene, neće proć'.