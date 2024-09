Igra (malih) brojki: Kako funkcionira vruća američka izborna matematika?

Takav model izbora predsjednika bio je pod snažnom kritikom nakon 2016. godine, kad je za predsjednika izabran kontroverzni Donald Trump , iako je osvojio gotovo tri milijuna glasova američkih birača manje od protukandidatkinje Hillary Clinton . No ništa se nije promijenilo.

I Biden i Trump na prošlim su izborima pobijedili u nekim državama s komfornom razlikom od više od 20 posto glasova. Riječ je o utvrdama u kojima je izbor jasan i očekivan te kandidati unaprijed računaju s tim elektorskim glasovima. Za Bidena su to bile pobjede u mnogoljudnim državama poput Kalifornije i New Yorka , a koje su mu dale 55 odnosno, 29 glasova elektorskog kolegija. Očekuje se da će Harris na izborima u studenome ondje imati iste rezultate.

Svakoj saveznoj državi SAD-a dodijeljen je određeni broj glasova elektorskog (izborničkog) kolegija, a neke ih imaju više od drugih. Da bi pobijedio na predsjedničkim izborima u SAD-u, kandidat mora osvojiti više glasova tih elektorskih kolegija od svog protivnika. To znači da kada osvoje glasove u pojedinačnoj državi, dobivaju glasove elektorskog kolegija koji su dodijeljeni toj državi. Blok po blok, kandidat mora postići većinu od 270 da bi pobijedio. Na izborima prije četiri godine Biden je osvojio 306 elektorskih glasova.

Na izborima 2020. godine oko 43.000 glasova u Wisconsinu, Georgiji i Arizoni – samo 0,03 posto glasova u cijeloj zemlji – omogućilo je pak pobjedu Joeu Bidenu, piše The Guardian.

Trump je redao uvjerljive pobjede u manje naseljenim državama te je vrijedno zbrajao manje brojke, a od većih nagrada dobio je 28 teksaških elektorskih glasova.

Ali 2020. godine to nije bilo dovoljno da dobije većinu od 270 elektorskih glasova. Biden je osvojio mjesto predsjednika pomoću tri države u kojima je imao manje od jedan posto prednosti nad protivnikom, a to su bile Georgia, Arizona i Wisconsin. Zbrojeno, to je značilo da je osvojio mjesto predsjednika s oko 43.000 ključnih glasova.

Trump je na sličan način osigurao pobjedu 2016. godine. Njegovo vodstvo u Michiganu, Pennsylvaniji i Wisconsinu bilo je manje od jedan posto glasova, ali to je bilo dovoljno da republikanci dobiju zadnjih potrebnih 46 glasova elektorskog kolegija.

Swing države

Dakle predsjednički kandidati trebaju za pobjedu najmanje 270 elektorskih glasova. Budući da pobjeda u pojedinim državama, u kojima je utrka tijesna, može presuditi cijele izbore, takve države često se nazivaju swing states te privlače posebnu pozornost anketara, političkih aktivista i stručnjaka. Riječ je naravno o državama u kojima vladaju promjenjive preferencije birača te je ishod izbora neizvjestan i teško predvidljiv.

Na izborima 2024. šest je promjenjivih država: Pennsylvania (19 elektorskih glasova), Wisconsin (10), Michigan (15), Georgia (16), Arizona (11) i Nevada (6). Harris smatra da možda može osvojiti i Sjevernu Karolinu, inače republikansku državu, i njenih 16 elektorskih glasova. Ankete pokazuju prednost Trumpa od tek 0,4 posto, što daje nadu Harris da će ondje odnijeti pobjedu.

Bilo koji kandidat koji želi dobiti izbore morat će izvojevati neku kombinaciju pobjeda u spomenutim državama.

Najveća borba vodit će se u Pennsylvaniji, a ona nosi i najviše elektora od spomenutih saveznih država. Trump je ogroman dio svog budžeta iskoristio za politički marketing upravo u Pennsylvaniji te će ondje održati i nekoliko skupova prije nego što završi predizborna kampanja.