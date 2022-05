Četvorica mladića u Zagrebu napala devetogodišnjeg dječaka zbog Hajdukovog dresa

Navijači Dinama napali su dječaka (9) jer je je nosio Hajdukov dres te su ga prisilili da ga skine

'Nećak mi studira u Zagrebu i živi na Ravnicama i sinoć je s dvojicom mojih sinova (6 i 9) otišao u šetnju kako bi kupili sladoled na benzinskoj postaji na Branimirovoj. Moj sin (9) tom je prilikom na sebi imao dres Hajdukovog Marka Livaje', kazao je otac napadnutog dječaka.

Dodaje da je za nemili događaj saznao kada ga je nećak u suzama nazvao na telefon kasno sinoć.

'U jednom trenutku pored njih se pod ručnom zaustavio automobil iz kojeg su izašla četiri mladića i došetali do mog nećaka i dvojice sinova da bi im potom počeli prijetiti i agresivno govoriti da 'koji k..ac imaju šetati u Hajdukovom dresu u Zagrebu', kazao im je Dražen.

Četvorici napadača nije bilo dovoljno niti nećakovo objašnjenje da je dres sinu (9) kupio njegov otac.

'Moj nećak im je pokušao objasniti da im nije on kupio taj dres nego ja, ali oni su svejedno skinuli moje maloljetno dijete do gola izvrijeđali ih, ušli u auto i odvezli se'. prepričavo im otac i napominje kako je o cijelom slučaju obaviještena i policija. Policija se za sada nije oglašavala o ovom slučaju, no doznajemo kako su obavili razgovor s nećakom i majkom dječaka te kako je istraga u tijeku, a za počiniteljima se traga.

Nećak je u strahu, a otac Dražen naglašava još jednom da je navijač Dinama.

'Zar nije lijepo da sam ja navijač Dinama, a moj sin hajdukovac. Gnjusno je ovo što se dogodilo. Strašno. Proživio sam šok kad mi je obitelj javila.... Nisam mogao vjerovati da će netko u mom gradu napasti dijete i da se moram brinuti za sigurnost zbog stvari poput nogometa. Mislio sam da smo kao društvo to nadišli', zaključio je.