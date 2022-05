U Varaždinskoj županiji višemilijunska šteta zbog tuče, stradalo pola proizvodnje hrvatskog cvijeća

Varaždinski župan Anđelko Stričak u utorak je donio odluku o proglašenju prirodne nepogode od tuče za gradove Lepoglavu i Varaždin te osam općina, a preliminarne procjene štete govore o višemilijunskim iznosima

'Štete su evidentirane na poljoprivrednim kulturama – ratarskim i povrtlarskim kulturama te trajnim nasadima s procjenom štete od 40 do 100 posto, zatim u cvjećarstvu, dok su najveće štete do 100 posto na staklenicima i plastenicima', istaknuo je Stričak. Župan je dodao da je stradalo gotovo 50 posto proizvodnje cvijeća na području Republike Hrvatske te da su, uz sve to, štete evidentirane i na stambenim te gospodarskim objektima.