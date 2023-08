Stiže nova promjena: Pljuskovi s grmljavinom i olujno nevrijeme

'Veći dio utorka na istoku Hrvatske djelomice, čak i pretežno sunčano, poslijepodne i vruće. Potkraj dana i u noći na srijedu sa zapada naoblačenje s pljuskovima i grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 14 do 16 °C, a najviša dnevna od 30 do 32 °C. Podjednaka temperatura bit će i u prijepodne većinom sunčanoj središnjoj Hrvatskoj. Poslijepodne postupno sve oblačnije, navečer mjestimice pljuskovi i grmljavina, ponegdje i jače izraženi', prognozirao je meteorolog Dragoslav Dragojlović za HRT.

'Poslijepodne i osobito navečer uz umjeren i jak razvoj oblaka povremeno pljuskovi i grmljavina, a mjestimice je moguće i olujno nevrijeme. U noći i ujutro puhat će umjerena bura, a tijekom dana jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 12 do 14 °C, na moru između 20 i 22 °C. Najviša dnevna od 26 do 28 °C, uz obalu između 29 i 31 °C.

U Dalmaciji pretežno sunčano i vruće, poslijepodne i navečer na sjevernom dijelu s umjerenom naoblakom. Ujutro slaba do umjerena bura, a tijekom dana jugo, pri čemu će more biti malo i umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 33 °C. Podjednake vrijednosti temperature zraka bit će i na jugu Hrvatske, gdje će biti najviše sunčana vremena. Ujutro slaba do umjerena bura, a tijekom dana južni i jugozapadni vjetar', navodi Dragojlović.