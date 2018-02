U utorak obilna kiša i snijeg, a zatim nas čekaju hladna jutra

U ponedjeljak u početku mjestimična magla, danju porast naoblake, već do kraja dana već nove oborine, na Jadranu kiša, a u unutrašnjosti uglavnom snijeg, osobito tijekom utorka. U srijedu postupno smirivanje, prognoza je Državnog hidrometerološkog zavoda (DHMZ) za naredna tri dana

U unutrašnjosti ujutro i ponovno potkraj dana moguća magla. Vjetar u unutrašnjosti većinom slab. Na Jadranu će jaka bura s olujnim udarima tijekom dana slabjeti, a prema otvorenom moru okretati na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura na kopnu uglavnom od 0 do 5, na Jadranu od 7 do 12 °C.

U ponedjeljak u noći i ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla. Potom postupno jače naoblačenje, već do sredine dana ponegdje u zapadnim predjelima unutrašnjosti počet će snijeg, a na sjevernom Jadranu kiša, koja će se do kraja dana proširiti na veći dio obale.

Zapuhat će slabo do umjereno jugo, u drugom dijelu dana na sjevernom dijelu bura. Jutarnja temperatura od -9 do -4, na Jadranu između 0 i 5, a najviša dnevna od 2 do 7, na Jadranu između 7 i 11 °C.

U utorak na Jadranu kiša, a u unutrašnjosti uglavnom snijeg, osobito tijekom utorka. U srijedu postupno smirivanje.