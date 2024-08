U sudaru aviona kakve je kupila Hrvatska poginuli instruktor i učenik

Zračne i svemirske snage Francuske izvijestile su da se nesreća dogodila oko 12.30 te da su se avioni vraćali iz misije opskrbe u Njemačkoj.



U prosincu 2007. Rafale se srušio u blizini Neuvica u jugozapadnoj Francuskoj. Vjeruje se da je to bio prvi pad Rafalea. U rujnu 2009. godine dva zrakoplova Rafale su se srušila dok su letjela natrag do nosača zrakoplova Charles de Gaulle kod obale Perpignana nakon što su završila probni let. Jedan pilot je poginuo.



Podsjetimo, hrvatskoj javnosti avioni Rafale su poznati jer ih je Hrvatska kupila od Francuske vojske. Od 12 kupljenih, krajem travnja u Hrvatsku je stiglo prvih šest.



Osim Hrvatskoj Francuska je Rafalee prodala Egiptu, Indiji, Grčkoj, Indoneziji, Kataru i Ujedinjenim Arapskim Emiratima.