U Srbiji je koronavirusom dosad zaraženo ukupno 3380 osoba, a preminula su 74 pacijenta, priopćio je u subotu srbijanski ministar zdravstva Zlatibor Lončar, navodeći da su u protekla 24 sata umrla tri pacijenta

Na snazi je 60-satna karantena i apsolutna zabrana kretanja koja je počela u petak u 17 sati i trajat će do ponedjeljka u 5 sati ujutro.

U covid bolnicama i privremenom bolničkom smještaju je ukupno 2436 pacijenata, dok je na respiratorima 145 oboljelih s teškom kliničkom slikom.

Koronavirusom je u Srbiji zaraženo i dvadeset sedmero djece, rekao je ministar Lončar i potvrdio da su "sva djeca dobrog općeg stanja, na promatranju i njihovo stanje se izravno prati".

Ministar Lončar je na video konferenciji za medije rekao da je u Srbiji koronavirusom dosad zaražen ukupno 441 djelatnik u zdravstvenom sustavu, u domovima za starije zaraženo je 13 zaposlenih, a dva korisnika jednog umirovljeničkog doma u Smederevu su preminula od covida-19.

Epidemiolog Predrag Kon rekao je da se "struka suglasila" s odlukom vlade Srbije da novinari od subote, 11. travnja, ne dolaze na konferencije u 15 sati, već da pitanja postavljaju on-line.

"Razlog je što se po raznim redakcijama pojavio virus. To je razlog bio da se pristane na on-line pitanja. Nije se mnogo razmišljalo, to se radi i u drugim zemljama", rekao je Kon, nakon što je vlada u petak izvijestila redakcije da će Radiotelevizija Srbije ubuduće izravno prenositi redovite dnevne konferencije za medije, a da novinari pitanja mogu postavljati elektroničkom poštom do 14,30 sati.

Članovi kriznog stožera rekli su da u Srbiji ima testova za koronavirus iz više zemalja, a ne samo iz Kine.

"Nemam podatak da su testovi nepouzdani, bar ne od virusologa", rekao je Kon, dok je ministar Lončar objasnio da je "bilo ponuđeno više vrsta testova", ali su u Srbiji izabrani oni koji "provjereno imaju dobre rezultate".

"Bilo je testova za koje su i sami kineski stručnjaci rekli da nemaju iskustva i da ne mogu jamčiti. Iste sekunde kad su to rekli, više nije bila opcija da uzmemo te testove. Uzeli smo samo one testove za koje su rekli da su pouzdani", objasnio je Lončar.

Nećemo se na kraju epidemije sramiti ovog našeg "srpskog scenarija", šta god netko o njemu govorio, ocijenio je Kon, komentirajući primjedbe na poduzete epidemiološke i ostale preventivne mjere, reagiranje države i zdravstvenog sustava u periodu pandemije koronavirusa.

Kon je rekao da će na kraju epidemije biti napravljen "reprezentativni uzorak na razini cijele populacije" kako bi se napravio epidemiološki presjek situacije s koronavirusom.

Prvi slučaj koronavirusa u Srbiji službeno je potvrđen 6. ožujka, a izvanredno stanje je zbog porasta broja zaraženih uvedeno devet dana kasnije, 15. ožujka, uz niz mjera koje su postupno pojačavane. Posljednja u nizu je opća zabrana kretanja od petka u 17 sati do ponedjeljka u 5 sati ujutro.

Epidemiolog Kon je najavio da će se "vrlo oprezno" odlučivati o ukidanju i dinamici ublažavanja poduzetih mjera za suzbijanje zaraze koronavirusom.