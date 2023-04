U Splitu obilježen Svjetski dan autizma, kampanju podržale mnoge poznate ličnosti

Kampanja #autizam365 traje do 15. svibnja, a za organizaciju ljetnog kampa potrebno je prikupiti 30 tisuća eura.

Prošloga tjedna podržali su ih nogometni reprezentativci, a danas su se uključili i poznati glazbenici, sportaši, glumci kao i ostali građani.

Uz ostale poznate ličnosti, podršku su im dali Severina, Luka Nižetić, Nataša Janjić, Dino Rađa, Zoran Šprajc, Slavko Sobin i Dalibor Matanić.

Svi koji se žele uključiti u kampanju i pomoći donacijama, mogu to učiniti na službenoj web stranici udruge ili na platformi Go Get Funding, poručuje udruga.