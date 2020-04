Oko 51 posto stanovnika Španjolske smatra da vlada upravlja „loše“ ili „jako loše“ krizom vezanom za koronavirus, pokazalo je istraživanje kuće za ispitivanje javnog mišljenja Ipsos objavljeno u utorak, mjesec dana nakon proglašenja izvanrednog stanja u zemlji

„Jasan je pad novooboljelih. Ta tendencija je dobra, slična je onome što smo vidjeli proteklih dana, no još uvijek nemamo više izliječenih od novozaraženih“, rekao je šef liječničke službe Fernando Simón , na konferenciji za medije. U utorak je ozdravilo 2.777 stanovnika a zarazilo se njih 3.045.

Samo 25 posto stanovnika ocijenilo je kako je upravljanje vlade „dobro“ ili „jako dobro“. Istraživanje je provedeno među 2.000 ispitanika u razdoblju od 3. travnja do 8. travnja.

Od ponedjeljka je, nakon dva tjedna pauze, dopušten odlazak na posao radnicima u građevini i industriji jer Španjolska tone sve dublje u gospodarsku krizu dok nastoji riješiti zdravstvenu.

„Malo je veća mobilnost nego prije ali to ne znači da će se zaraziti više ljudi. Potrebno je održavati higijenu i pridržavati se uputa“, izjavio je Simón. Policija je u utorak nastavila dijeliti maske na autobusnim stanicama i podzemnoj željeznici kako bi se zaštitili ljudi koji moraju na posao.

„Bojim se, vidjet ćemo što će biti u nadolazećim danima“, komentirala je jedna putnica u Madridu za javnu televiziju TVE.

U utorak je drugi dan porastao broj preminulih. Umrlo je 567 osoba pa broj žrtava preskočio novu psihološku granicu te se zaustavio na 18.056. Više umrlih imaju Italija i SAD.

U Španjolskoj se oporavilo 67.504 pacijenata od ukupno 173.541 oboljelih.

„Situacija na odjelima intenzivne skrbi je nešto bolja nego prošli tjedan, no i dalje se radi pod visokim stresom“, rekao je Simón.

Oko 47 milijuna stanovnika nalazi se u svojim domovima od proglašenja izvanrednog stanja 14. ožujka a dopušten im je izlazak u trgovine s hranom, ljekarne, bolnice, kioske, banke, benzinske crpke te kako bi prošetali psa. Izvanredno stanje trajat će do 26. travnja no premijer Pedro Sánchez je prošli tjedan najavio produženje do 11. svibnja.

Španjolska bi ove godine mogla doživjeti 8 postotni pad BDP-a zbog krize izazvane koronavirusom pa bi bez posla moglo ostati 20,8 posto stanovnika, izvijestio je u utorak Međunarodni monetarni fond (MMF).

„To su preliminarni podaci, MMF je svoju prognozu napravio na temelju malo podataka, još uvijek je nepoznato što će biti. Potrebno je biti oprezan s procjenama“, rekla je ministrica financija María Jesús Montero na konferenciji za medije.

„No naša zemlja nije udaljena od onoga što se očekuje u eurozoni i nama susjednim zemljama. Optimizam daje podatak o 4 postotnom rastu iduće godine“, dodala je.

Rafael Doménech, analitičar banke BBVA, izjavio je za novine El Páis kako procijenjeni 8 postotni pad proizvodnje roba i usluga predstavlja potencijalno najteži pad BDP-a u jednoj godini, još od 1936. godine kada je počeo građanski rat.

„U ovaj procijenjeni pad uključene su i javne politike vlade te akcija Europske središnje banke. Bez tih mjera utjecaj bi krize bi bio i veći, a potencijalni pad bi bio u dvoznamenkastom broju“, rekao je Doménech.

Španjolska je potonula u novu gospodarsku krizu nakon što se bila oporavila od nedavne.

Tijekom gospodarske i financijske krize od 2008. do 2014. godine, u jednom trenutku je stopa nezaposlenosti u Španjolskoj iznosila 26 posto. Nakon uličnih prosvjeda nastala je lijeva stranka Podemos koja je sada manji partner u vladajućoj lijevoj koaliciji.

Vođa Podemosa i aktualni potpredsjednik vlade, Pablo Iglesias, najlošije je ocijenjeni ministar, pokazalo je istraživanje kuće Ipsos. Oko 56 posto ispitanika ocijenilo je njegovo upravljanje „lošim“ ili „jako lošim“ a samo njih 20 posto „dobrim“ ili „jako dobrim“. Iglesias je ministar za socijalna prava od siječnja kada je uspostavljena lijeva vlada, prva koalicijska nakon 80 godina.

„Ovaj tjedan ćemo izvući top s mjerama i planovima kako bi pomogli najranjivijima“, rekla je ministrica financija Montero iz Španjolske socijalističke radničke stranke (PSOE), većinskog partnera u vladi. Malim poduzećima i samozaposlenima dopuštena je odgoda plaćanja poreza za prvo tromjesečje, pa će ga umjesto 20. travnja moći platiti 20. svibnja.

Vlada je prošli mjesec najavila 200 milijardi vrijedan financijski paket iz kojeg će najpogođenije kompanije dobivati državna jamstva, kredite i subvencije. Poslodavci trenutno otpuštaju radnike na privremeno vrijeme dok traje izvanredno stanje tijekom kojeg otpušteni dobivaju oko 70 posto plaće sa zavoda za nezaposlene.