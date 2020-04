U Sloveniji je na dnevnoj razini zabilježeno pet novih slučajeva zaraze koronavirusom, dok su još tri osobe umrle, a u zemlji je u ponedjeljak počelo testiranje na nacionalnom uzorku s ciljem preciznijeg određivanja razmjera epidemije.

Slovenska vlada je, uz navedene podatke, objavila u ponedjeljak kako je na dnevnoj razini obavljeno 537 testiranja na koronavirus, kakva su se i do sada radila svakodnevno.

Ukupan broj zaraženih do sada tako iznosi 1335 bolesnika, a broj preminulih povećao se na 77. Jučer je u bolnicama bilo 88 hospitaliziranih, od čega 26 na odjelima intenzivne njege. Ukupno su do sada provedena 41.802 testa. Najveći broj potvrđenih zaraza do sada je zabilježen u središnjoj regiji s centrom u Ljubljani (390) i u Savinjskoj regiji (289).