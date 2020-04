U Sloveniji je u petak sa 1250 testiranja potvrđeno 13 novih slučajeva zaraze koronavirusom, pa ih je ukupno 1317, a jučer su umrla još četiri oboljela, pa se broj preminulih popeo na 70, objavili su u subotu slovenska vlada i nacionalni Institut za javno zdravlje (NIJZ).

Do sada je u Sloveniji provedeno ukupno 40.580 testiranja na koronavirus, a iz bolnica otpušteno ukupno 190 oboljelih nakon oporavka. Prema službenim podacima, među osobama koje su se od početka epidemije zarazile koronavirusom je 155 zdravstvenih djelatnika, 121 zaposlenih u domovima za starije osobe, te 280 štićenika tih ustanova, dok ostali zaraženi dolaze iz drugih društvenih skupina.

Starije osobe, a posebno domovi za starije u kojima je epidemija još kritična, posebno su osjetljivi na zarazu. U tim je populacijskim skupinama do sada bilo i najviše zabilježenih smrtnih slučajeva.



Epidemija koronavirusa u Sloveniji je proglašena 12. ožujka, dan prije nego što je na dužnost nastupila nova koalicijska vlada Janeza Janše koja je uvela strože mjere socijalne distance, ograničenja u kretanju stanovništva i niz drugih, te ocijenila da je prijašnja vlada podcijenila opasnost tada već proširene epidemije u susjednoj Italiji.



Slovenski epidemiolozi zadnjih dana ocjenjuju da su sve krivulje koje prikazuju tijek epidemije stabilizirane i da je nad njezinim razvojem uspostavljen nadzor koji omogućuje postupno ublažavanje prijašnjih restrikcija, uz oprez da se opet ne pojave slučajevi koji bi doveli do obnove rasta novih slučajeva zaraze. Vlada je najavila da će s idućim tjednom započeti sa testiranjem uzoraka krvi i briseva od 1000 do 1500 državljana svih uzrasta i iz raznih regija, kako bi se preciznije procijenilo koliko je ljudi u zemlji stvarno zaraženo, nakon čega bi se početkom svibnja one najstrože restrikcije, poput zabrane napuštanja matičnih općina, ublažile ili ukinule.



Kako procjenjuju mediji, tada još neće doći do otvaranja vrtića, škola i fakulteta, a neće se igrati niti nogometne i druge utakmice u momčadskim sportovima jer će za otvaranje takvih sportova trebati proći još više tjedana, s time da će se utakmice vjerojatno održavati bez publike.