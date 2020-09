U Sloveniji 114 zaraženih, jedna osoba umrla

U Sloveniji je u zadnja 24 sata sa 3070 testova potvrđeno 114 novih slučajeva zaraze koronavirusom, što je 23 slučaja manje nego prethodni dan, kad zabilježen rekordni broj zaraženih od početka epidemije, a još jedan oboljeli je umro, objavila je u subotu slovenska vlada.

Najviše novozaraženih je u dobi od 35 do 44 godina (23 slučaja), a zatim u dobi od 45 do 54 godine i od 55 do 64 godina ( po 21 slučaj), dok je po jedna zaraza zabilježena kod djetata i osobe starije od 85 godina.



Zbog velikog porasta broja zaraženih vlada je pooštrila epidemiološke mjere zaštite, pa je od danas upotreba maski obvezna i na otvorenim površinama, ukoliko nije moguće primijeniti pravilo fizičkog razmaka. U zatvorenim prostorima nošenje maske je obvezno bez obzira na fizičku distancu, a prilikom ulaska u zatvorene prostorije obvezno je i dezinficiranje ruku.



Ministarstvo obrazovanja u petak je školama i fakultetima poslalo upute o nošenju maski i drugim epidemiološkim mjerama, s naglaskom da se nastava i dalje odvija u učionicama i predavaonicama, ali su maske obvezne za učitelje, nastavnike i profesore, kao i za studente, te za učenike starije od 13 godina.



Kako bi se smanjila mogućnost širenja zaraze u radnim sredinama vlada Janeza Janše pozvala je u četvrtak poslodavce da svim zaposlenima prilikom dolaska na posao mjere temperaturu i tako omoguće siguran rad, za što su zakonski odgovorni, te da u dogovoru s liječnicima medicine rada definiraju stupanj rizika zaraze u svojim prostorima i tome preventivno prilagode način i vrijeme rada.