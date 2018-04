U Slavonskom Brodu onečišćena je 500 puta veća površina nego što se komuniciralo

Na dan 28. ožujka oko jedan sat popodne vatrogasci su primili poziv da kod naplatnih kućica Slobodnica u blizini Slavonskog Broda gorivo iz starog cjevovoda te da je policija već na terenu. Odmah potom pripadnici javne vatrogasne postrojbe Slavonskog Broda izašli su na spomenutu lokaciju. Potraga RTL-a otkrila je da je onečišćena površina veća skoro 500 puta od prvotno komunicirane - dakle 1000 metara kvadratnih - što je u potpunoj suprotnosti s informacijom o izlijevanju 150 do 200 litara benzina, količina je očito bila puno veća

Iako su snimku s mjesta ekocida htjeli pokazati i ministru Ćoriću, on im nije dao priliku za to. Pokazali su je brodsko-posavskom županu i njegovom stranačkom kolegi - jer, ne zaboravimo, bitna pojedinost u priči je i to što je gradonačelnik Slavonskog Broda nezavisni.