U ruskim napadima klizećim bombama i dronovima ubijeni civili u Ukrajini, među njima i dijete

U području oko grada Poltave, padajući ostaci dronova usmrtili su jednu osobu, ranili tri te oštetili neboder, rekao je regionalni guverner Vitalij Dijakivnič na Telegramu.

U susjednoj regiji Dnjepropetrovsk, u napadima dronovima i topništvom ubijena je jedna osoba u blizini grada Nikopolja, a ranjene su dvije osobe u samom gradu te ukupno 12 u regiji, izvijestio je guverner Oleksandr Ganzha na Telegramu.

Ruske snage izvele su i dva napada klizećim bombama na regiju Sumi u blizini granice s Rusijom, pri čemu je ozlijeđeno 13 ljudi, uključujući šestogodišnje dijete, rekao je regionalni guverner Oleh Hrihorov. Oštećeno je 15 kuća.