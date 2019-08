U Rijeci privedeno 13 osoba zbog šverca ljudima

U tijeku je velika akcija USKOK-a na riječkom području.Prema neslužbenim informacijama, riječ je o skupini od najmanje 13 osoba koja se sumnjiči za krijumčarenje ljudima, odnosno organiziranje ilegalnog prijelaza državne granice

Kako neslužbeno doznaje HRT, riječ je o lancu koji je od prosinca 2018. do kolovoza ove godine krijumčario migrante iz Bosne i Hercegovine preko Hrvatske do Slovenije. Krijumčarenje se odvijalo na području Primorsko-goranske, Istarske i Brodsko-posavske županije.

Neslužbeno se također doznaje da je na taj način stotinjak stranih državljana omogućeno nezakonito kretanje po teritoriju Republike Hrvatske i transfer do državne granice sa Slovenijom. Za uslugu su osumnjičenici naplaćivali od 100 do 1000 eura po osobi. Od krijumčarenja su zaradili i do 60.000 eura.