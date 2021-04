U Primorsko-goranskoj županiji razmatraju zatvaranje kafića, restorana, trgovačkih centara...

Stožer Primorsko-goranske županije sastat će se danas i najvjerojatnije, za početak na tjedan dana, zatvoriti sve ugostiteljske objekte osim dostave i sve trgovačke centre i trgovine u kojima se ne prodaju hrana i higijenske potrepštine, odnosno namirnice neophodne za svakodnevni život

– To ponovo iznosi relativno visokih 34 posto slučajeva, gdje je porastao i broj aktivnih slučajeva. U KBC Rijeka došlo je do određenog rasterećenja koje je manje vezano uz otpust bolesnika, a više uz otvaranje sekundarnog COVID odjela u Thallasotherapiji Opatija. Ova situacija je nastavak negativnog trenda u kojem nemamo nagli porast unatoč današnjim brojkama, no to govori o tome da smo vjerojatno na vrhuncu ovog epidemijskog vala i da će vjerojatno postojati potreba da se mjere dodatno pojačaju, o čemu će Stožer PGŽ-a raspravljati u petak.

Eventualno pooštravanje mjera bi trebalo biti temeljeno na smanjenju mobilnosti ljudi i smanjenju privlačenja ljudi na otvorene i zatvorene prostore gdje dolazi do veće koncentracije ljudi bez maske, bez odgovarajuće distance, odnosno velike koncentracije ljudi na određenom prostoru. Stoga ćemo vrlo vjerojatno predložiti zatvaranje svih ugostiteljskih objekata, odnosno terasa koje, čak iako je riječ o vanjskom prostoru, postaju prenapučene. Trgovački centri, osim trgovina koje su neophodne za svakodnevni život, su također u prijedlogu za zatvaranje.

Nadamo se da će takvo zatvaranje kratko trajati, predložit ćemo da to bude na tjedan dana, pa ako za tih sedam dana dođe do smirivanja broja zaraženih, onda bismo mogli eventualno razmišljati o obustavi ovako intenzivnih mjera. Ali, o tom-potom, kazao je dr. Rončević i istaknuo da su posljedica zatvaranja svjesni, ali da su svjesni i posljedica koje se sad manifestiraju kroz prevelik broj oboljelih u bolničkom sustavu.

'Svatko mora biti svjestan da je to neophodna mjera, jer je zdravstvena zaštita zaista svedena na minimum što se tiče ostalih bolesti, osim COVID-19, i što je širenje zaraze ustvari udar na zdravstveni standard našeg stanovništva. Na pragu smo nove turističke sezone od koje očekujemo prihode, a da bismo to mogli očekivati, moramo se i epidemiološki kvalificirati u konkurenciju sa zemljama koje će ove godine također otvoriti svoje turističke kapacitete. Napor da se turistička sezona ove godine održi u najboljoj mogućoj mjeri će vjerojatno rezultirati time da ćemo urediti sustav u kojemu ćemo biti atraktivna zemlja za turiste sa svih emitivnih tržišta, a pred nama je bitan napor – smanjiti epidemijski val, jer ako smo zemlja s visokim brojem oboljelih i intenzivnim širenjem zaraze, onda bismo imali svakako velik problem oko kvalifikacije na turističkom tržištu', ociijenio je dr. Rončević.



Pozvao je sve građane na odgovorno ponašanje.

'Ako buduće mjere potraju koji tjedan, smatramo da se isplati ta žrtva da si znatno poboljšamo situaciju kroz intenzivni rez koji bi nam trebao dati očekivane rezultate, zaključio je Rončević, dodavši da će škole vjerojatno ostati na online modelu, kao i prije proljetnih praznika.