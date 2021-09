U ponedjeljak počinje škola, ministar Fuchs otkrio koliko je nastavnog osoblja cijepljeno: 'Vjerujem da će ako profesor nije cijepljen predavati s maskom'

Ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs kaže da je sve spremno za početak školske godine

Preporučili su da se maske u školama, ako se nose, nose od 5. razreda osnovne do maturanata srednjih škola, a odluku o nošenju donose ravnatelji.

'Ove godine će svi razredi osnovnih škola, od prvog do osmog razreda, pohađati nastavu s novim kurikulumom. Zato smo i osigurali visoka sredstva unutar plana za obnovu i oporavak, što nam omogućuje da će sve škole u RH raditi u jednoj smjeni. Plan je izgradnja škola u kojima će djeca boraviti od 8 ujutro do 15 popodne, a po potrebi i do 17 sati te bi svaka škola trebala imati školsku kuhinju i tople obroke', naveo je ministar Fuchs.

Želja mu je da do 2029. škole i vrtići rade u jednosmjenskoj, cjelodnevnoj nastavi.

Što se tiče uvođenja građanskog odgoja kao zasebnog predmeta u škole, Fuchs je ponovio da se građanski odgoj već dvije godine u školama podučava kroz druge predmete.