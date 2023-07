U petak i subotu obilje sunčanog vremena, od nedjelje promjenljivije

Poslijepodne u gorju i u unutrašnjosti Istre uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura zraka većinom od 26 do 31 stupnjeva Celzijusovih.

Najviša temperatura između 28 i 30 °C i u središnjoj Hrvatskoj. Prevladavat će sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro ponegdje maglu. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar. Jutro također razmjerno svježe, između 13 i 15 °C.

Još svježije, ujutro ponegdje s maglom, bit će u gorskim krajevima, samo oko 10 °C, dok će na sjevernom Jadranu biti od 17 do 21 °C. Prevladavat će sunčano, a poslijepodne uz umjeren do jak razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska, uglavnom u gorju te unutrašnjosti Istre. Puhat će jugozapadnjak, ujutro uz obalu bura. U gorju još ugodnih od 24 do 27 °C, a na Jadranu vrlo toplo, rijetko i vruće.

Toplije, uglavnom vruće, bit će na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije, ali jutro će biti ugodno uz temperaturu između 20 i 23 °C, u Zagori oko 15 °C. Prevladavat će sunčano uz slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar.