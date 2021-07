'U ozbiljnoj smo situaciji, vrijeme nam curi. Ako treba, neka cijepljenje bude obavezno'

Brzo širenje delta-soja Europom stavlja i Hrvatsku u svojevrsnu utrku s vremenom. Hoćemo li uspjeti, ako ne spriječiti, onda barem ublažiti najavljeni četvrti val epidemije?

Glavni širitelji virusa su mladi ljudi koji nemaju tešku bolest. Glavni bolesnici su starije osobe koji dobivaju tešku bolest. Hrvatska mora postići što veću procijepljenost populacije da bismo smanjili širenje virusa, a posebno da bi zaštitili stariju populaciju od teških bolesti. - Vidjeli smo mi taj scenarij prošle godine koji sada gledamo u Španjolskoj i ne postoji niti jedan razlog da se ne bojimo da se to isto može i kod nas dogoditi ako ništa ne poduzmemo, dodao je Ivić.



Hrvatska je daleko od potrebne stope procijepljenosti za postizanje kolektivnog imuniteta. Razumijevanje stvarnoga problema s koronavirusom muči cijeli svijet. U zemljama poput Nizozemske odaziv na cijepljenje je puno bolji od zemalja koje su bliže Mediteranu.



- Kad bi se po duši i pameti pitalo nas infektologe i epidemiologe, mi smo da se cijepi i ako je potrebno da to bude i obavezno cijepljenje, jer se mi nalazimo u jednoj izrazito ozbiljnoj situaciji. Vrijeme nam curi, nemamo puno vremena, ako se ne zaštitimo onim čime možemo, naša je perspektiva da ćemo doživjeti velike štete, poručio je Ivić.

Svima mora biti jasno da treba biti proaktivan. - Mislim tko se je do sada odlučio za cijepljenje, da se je odlučio. Mi uz puno napora možemo za neki postotak podignuti procijepljenost, ali nekako nisam uvjeren da ćemo postići dobre brojeve. Kad biste mene pitali - koji su to brojevi, koji su to postotci, to bi za stariju populaciju iznad 65 godina trebalo biti između osamdeset do sto posto, rekao je Ivić.