Parlamentarni izbori bit će prve nedjelje u srpnju. Što možemo očekivati u idućih 46 dana do izbora. Hoće li se Penava dogovoriti sa Škorom? Tko će sve ući u SDP-ovu koaliciju? Tko napušta Most, a tko im pristupa? Hoće li na HDZ-ovim izbornim listama biti stranačkih disidenata? Kako će izgledati kampanja u doba globalne epidemije?

U HRT emisiji Otvoreno gostovali su Davorko Vidović - SDP, Tomislav Ćorić – HDZ, Nikola Grmoja – Most, Zlatko Hasanbegović – Domovinski pokret Miroslava Škore - Blok za Hrvatsku i Ivica Lovrić - Stranka rada i solidarnosti.

'Kada me pitate za Domovinski pokret, pristupio im je gospodin Matić', dodaje Grmoja.

'Odlučili smo to presjeći i izaći sami na izbore, idemo vidjeti koliko nas birači cijene, želimo da u Sabor uđu neovisni ljudi poput Selak. Logično je da će biti onih koji su nezadovoljni, ali ljudi dolaze i odlaze', kaže Grmoja.

Nakon toga izbila je svađa između Grmoje i Lovrića. Voditelj Mislav Togonal jedva ih je smirio te je dao riječ Ćoriću.

'Demokracija ima različite oblike', rekao je Ćorić. Referirao se na rezultate anketa i rekao da je HDZ zadovoljan.

'Prema informacijama kojima raspolažem nisam vidio da stranka koja je na vlasti ima potporu oko 30%. Siguran sam da je to rezultat dobrog rada. Što se tiče razgovora i pregovora, Most je pregovarao i s kako ih je nazvao koalicijom, te Domovinskim pokretom, s nama nisu. Danas nismo izgubili Vukovar. HDZ nastavlja s gospodinom Mađarom i stranka će se tamo regenerirati i funkcionirati kao urica. Meni je to zanimljivo kad iz stranke dođe', rekao je Ćorić.

'Ljudi bježe iz HDZ-a. To je Titanic sindrom i to je stranka koja nema nikoga s kim može koalirati', rekao je Vidović.

HDZ-ova Vlada je donijela 62 mjere, samo dvije donekle se tiču građana ove zemlje, navodi Vidović.