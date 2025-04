U Otvorenom o aferi Hipodrom, nije bilo nikog iz Možemo, Selak Raspudić: 'Interesne skupine nudile su mi novac'

- Riječ je o eklatantnoj pljački, rekao je Davor Bernardić (Zagreb United).

- Očito je u tu priču dublje upetljan ne samo Kosta Kostanjević, nego i njegovi nalogodavci, dodao je.

Rekao je i da je gradonačelnik Tomislav Tomašević praktički do danas cijelo vrijeme prebacivao odgovornost te da u upravnom vijeću Ustanove Upravljanje sportskim objektima sjede sve do jednog Tomaševićevi ljudi, koji nisu postupali, a sada se "peru kako ništa nisu znali".

- To jednostavno upućuje na to da ova priča, koja se trenutno događa, ide do same glave te korupcijske hobotnice, odnosno da su nalogodavci na najvećim gradskim pozicijama. Je li to Tomislav Tomašević, Luka Korlaet ili netko drugi iz grada - to je nešto što će istraga pokazati, rekao je Bernardić u Otvorenom.