U nedjelju još hvatamo sunce, moguć je i pokoji pljusak. Novi tjedan donosi promjenjivo vrijeme

Nakon prevladavajuće sunčane subote, od nedjelje će ponovno diljem Hrvatske biti promjenljivo, gdjekad i pretežno oblačno, u većini krajeva uz povremenu kišu, ponegdje i u obliku pljuskova s grmljavinom. Najmanje kiše, mjestimice i nimalo, do utorka će biti u istočnoj Hrvatskoj. Dnevna temperatura zraka neće se znatnije mijenjati, a jutra će većinom biti toplija od subotnjega, prenosi HRT vremensku prognozu DHMZ-a.

Nedjelja: promjenljivo, ponegdje kiša

Veći dio nedjelje će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti uglavnom sunčan. Vjerojatnost za kišu će na krajnjem istoku biti vrlo mala, dok na zapadu Slavonije može biti pokojeg pljuska ili malo kiše. Ponegdje će puhati slab i umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Najviša temperatura od 18 do 21 °C, a ujutro mjestimice može biti magle. Magla je ujutro moguća i ponegdje u središnjoj Hrvatskoj. Tijekom dana promjenljivo oblačno, u nekim predjelima uz kišu, poglavito potkraj nedjelje. Najniža jutarnja temperatura između 4 i 7 °C, a najviša uglavnom između 15 i 18 °C, kaže u prognozi Krunoslav Mikec iz DHMZ-a.

U gorju, u Hrvatskom primorju te u unutrašnjosti Istre treba računati na povremenu kišu, na jugu Like mjestimice moguće i obilniju. Duž obale Istre, posebno zapadne, kiša može i izostati. Istočni vjetar i jugo na moru će okrenuti na sjeverozapadni. Temperatura danju većinom od 13 do 17 °C.

Juga će biti i u Dalmaciji, gdje će u drugome dijelu dana zapuhati jugozapadni pa sjeverozapadni vjetar. More pritom malo do umjereno valovito. Dnevna temperatura većinom od 15 do 18 °C.