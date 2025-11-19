potpora miru

U misiju NATO-a na Kosovu odlazi 151 hrvatski vojnik

V. B./Hina

19.11.2025 u 20:58

Potpora na Kosovu
Potpora na Kosovu Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
Više od 150 hrvatskih vojnika odlazi u NATO-ovu operaciju potpore miru KFOR na Kosovu, zemlje čija je sigurnost važna za stabilnost cijele regije, priopćilo je u srijedu Ministarstvo obrane

Hrvatske snage u operaciji KFOR sudjeluju od 2009. s oko 2400 ljudi, od kojih 140 žena. Sada se u tu državu upućuje 151 pripadnik i pripadnica Oružanih snaga koji su ispraćeni u vojarni "3.gardijske brigade Kune" u Đakovu.

Najveća sastavnica 44. kontingenta, koji će biti razmješten na tri lokacije, je motorizirana pješačka satnija, a čine ga još zrakoplovna i stožerna sastavnica te one za savjetovanje i razvoj snaga sigurnosti Kosova i medicinski tim.

Hrvatski vojnici sudjeluju u deset međunarodnih operacija, misija i aktivnosti s ukupno 297 pripadnika.

Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić rekao je da da „svi imaju riječi hvale za pripadnike Oružanih snaga u misijama i operacijama diljem svijeta“, priopćilo je ministarstvo.

