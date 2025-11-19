U misiju NATO-a na Kosovu odlazi 151 hrvatski vojnik

Hrvatske snage u operaciji KFOR sudjeluju od 2009. s oko 2400 ljudi, od kojih 140 žena. Sada se u tu državu upućuje 151 pripadnik i pripadnica Oružanih snaga koji su ispraćeni u vojarni "3.gardijske brigade Kune" u Đakovu.

Najveća sastavnica 44. kontingenta, koji će biti razmješten na tri lokacije, je motorizirana pješačka satnija, a čine ga još zrakoplovna i stožerna sastavnica te one za savjetovanje i razvoj snaga sigurnosti Kosova i medicinski tim.