U Istri redukcija vode daje rezultate: Potrošnja smanjena za 13 posto

U samo tri dana, koliko su na snazi mjere Istarske županije o redukciji vode, potrošnja vode u Istri smanjena je za 13 posto, a u Puli za deset posto, potvrdili su u srijedu novinarima direktori Istarskog vodovoda iz Buzeta i pulskog Vodovoda Mladen Nežić i Edo Krajcar.

Upravo zbog toga, zasad se ne razmišlja o uvođenju mjera kojima bi se potrošnja vode dodatno ograničila.

"Ako postignemo razinu od 30 posto smanjenja potrošnje s prvim stupnjem redukcije u Puli, mislim da ćemo situaciju držati i dalje pod nadzorom", rekao je direktor pulskog Vodovoda Edo Krajcar.

Direktor Istarskog vodovoda Mladen Nežić ocijenio je kako je stanje u akumulaciji Butonigi zabrinjavajuće zbog velike suše koja je pogodila cijelu Istru.

"Padalina nema na vidiku, a to umjetno jezero ključno je za vodoopskrbu Istre, osobito sada u špici turističke sezone, kada je potrošnja vode i do četiri puta veća. Međutim, prema projekcijama koje imamo, nakon uvedenih mjera ne bi trebalo doći do poremećaja u distribuciji vode", istaknuo je Nežić i dodao da je u dijelovima zapadne Istre potrošnja vode zbog turizma i sedam puta veća.