[FOTO] U Istri stale fontane, zatvoreni tuševi na plaži, a udarac stigao i za autopraonice

Deseci tisuća turista koji svake godine dolaze u Istru, ove će, baš kao i domaći, morati pripaziti na potrošnju vode. Od ponoći je naime na snazi redukcija vode prvog stupnja. Dakle, pitku vodu Istrijani i gosti - moraju trošiti štedljivo, prenosi HTV

'Naravno da je problem, velik je to problem jer se želimo istuširati nakon kupanja u slanome moru', dodao je drugi.

Snašli su se i u Gradu Puli. Od jutra su zatvoreni ventili gradskih fontana, pa neće biti osvježenja ni za redovite goste. Ni na Trgu kralja Tomislava. 'Ugasili smo fontane, do daljnjeg će biti zatvorene', poručio je poslovođa u hortikulturi Daniel Vale, Herculanea d.o.o.

Zelene površine zalijevat će se tehnološkom vodom. Grad ima pravo na sedamdeset tisuća kubnih metara godišnje, a ove je potrošeno samo petnaest posto. 'Koristimo već četrnaest godina, naše komunalno poduzeće, za pranje ulica i zalijevanje površina, tehnološku vodu iz izvora Nimfej, nikako ne pitku vodu, zatvorili smo još prije par dana na našim kupalištima i na Fratarskom otoku tuševe', naglasio je gradonačelnik Pule Filip Zoričić.

No, restrikcija vode ozbiljan je problema za autopraonice. U jednojj na Vidikovcu na dan se opere i do trideset automobila. Danas nije. Primili su samo ovaj na dubinsko unutarnje čišćenje. I to destiliranom vodom. 'Mi imamo neku sreću u nesreći što imamo malu Šternu - četrdeset kubika za mjesec dana- kišnica, akumulirana godinu dana i vjerojatno ćemo s njom raditi', istaknuo je vlasnik autopraonice Vladimir Šarac.