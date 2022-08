U hrvatskom zdravstvu 13 medicinskih sestara s diplomama iz Kragujevca, ima je i supruga Peđe Grbina. Kreće provjera

Nakon što su u Kragujevcu uhićeni bivši rektor Sveučilišta u Kragujevcu Nebojša Arsenijević i bivši dekan tamošnjeg Medicinskog fakulteta Predrag Čanović zbog lažnih diploma koje su izdavali i državljanima Hrvatske, kreće provjera

No nakon dvije godine Ministarstvo znanosti taj je studij zabranilo, jer nije bio akreditiran po hrvatskim propisima. Unatoč tome, studentice ipak nastavljaju školovanje, ali treću godinu završavaju pod okriljem Sveučilišta u Kragujevcu.

Neke od bolnica već su se danas bacile na dodatnu provjeru diploma. Strukovna komora zatražila je u Kragujevcu dodatnu provjeru jer imaju informaciju da je Sveučilište poništilo 22 od 45 diploma.

"Da netko dođe do diplome medicinske sestre, liječnika… To je opasno za pacijenta, ako će takva osoba pokušati raditi u sustavu", rekao je Adriano Friganović, predsjednik Hrvatskog nacionalnog saveza sestrinstva, za RTL.

Za srpsku policiju sporan je način kako su došli do diplome. A u Komori pojašnjavaju - dobili su originale.

"To jest diplome koje su ovjerene kod našeg javnog bilježnika, koje su ovjerene i od sudskog tumača u RH, tako da su te diplome zapravo bile originalne diplome, a sad kako su došli do tih diploma - to je pitanje koje će se riješiti", objašnjava predsjednik Hrvatske komore medicinskih sestara i tehničara Mario Gazić.

U hrvatskom zdravstvu s diplomama iz Kragujevca radi 13 medicinskih sestara. Njihova valjanost će tek utvrditi.

"Poslali smo njihova imena da nam dokažu ili potvrde jesu li njihove diplome poništene, i jesu li njihove diplome među te 44 diplome na koje su sumnja da su krivotvorene tj. da su izdane na takav način s njihovog fakulteta", dodaje Gazić za RTL.

Za Dnevnik Nove TV rekao je da je 13 medicinskih sestara, koje su završile studij u Kragujevcu, prošlo postupak polaganja ispita u hrvatskoj komori medicinskih sestara 2015. godine.