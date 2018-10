U Hrvatskoj se pojavila nova vrsta zmije: Izgleda kao poskok, ali poprilično veliki...

Lijepo vrijeme u listopadu na aktivnost je potaklo i zmije na Biokovu, a u društvu poznatih primjeraka pojavio se i jedan novi

Da ljubitelji prirode moraju biti jako oprezni što se tiče zmija, opće je poznato, a tome doprinosi i netipično lijepo vrijeme za listopad jer su zmije i dalje aktivne. No, na jednu novu pojavu upozorio je poznati ljubitelj Biokova Ivica Buljubašić iz Zagvozda.

'Veliki je broj poskoka, to moram naglasiti, jer sam ih osobno vidio, ponajviše u grmovima divljega šipka, u niskom raslinju, ali i na stablima. Ono što mi je prije par dana rekao mladi bračni par, te mi kao dokaz poslao i fotografiju, je jedna nova vrsta zmije. Ima sve vanjske karakteristike poskoka, osim onoga poznatog roščića na glavi, ali je zato poprilično velika, sigurno nešto duža od 1 metar i 15 centimetara.

Proučavajući literaturu došao sam do saznanja da upravo takva vrsta obitava na jednom grčkom otoku. Ipak bih to ispitivanje prepustio struci. No, ono što želim istaknuti je upozoriti ljubitelje prirode, a posebno berače divljega šipka i ljekovitih trava, da budu vrlo oprezni, jer vjerujte, poskoka sam susreo i na visini većoj od 1600 metara, što je također nesvakidašnja pojava', zaključio je za Slobodnu Dalmaciju.