U gužvi oko potresa čuli ste da su zgrade građene nakon 1964. sigurne. E pa - nisu! Barem ne sve

Unatoč općem uvjerenju da su betonske zgrade građene po Hrvatskoj nakon razornog potresa u Skopju 1963. godine, pa sve do početka 80-ih, prilično sigurne u slučaju jačih podrhtavanja tla, te konstrukcije zapravo karakterizira 'niska razina potresne otpornosti', definirano je u stručnoj studiji o potresnom riziku u Zagrebu. Profesor Josip Atalić, voditelj tima stručnjaka s Građevinskog fakulteta koji su nakon potresa odradili lavovski posao provjeravajući statiku oštećenih zgrada, napominje za tportal da je svaka zgrada ipak priča za sebe - uključujući one betonske

'Naš grad je 1880. pogodio jak potres. Danas gotovo trećina stanova nije projektirana na seizmička opterećenja. Još je pola građevina projektirano na puno manju silu potresa nego što biste to napravili danas. Među tim građevinama one su s kritičnom infrastrukturom, u koje pripadaju i spomenici i kulturna baština', rekla je Šavor Novak na skupu o zaštiti kulturne baštine Grada Zagreba u organizaciji Ureda za upravljanje hitnim situacijama.

Po parametrima iz navedene studije, zgrade građene do 1945. imaju inicijalnu razinu potresne otpornosti, što znači da su najmanje otporne na potrese. One građene od 1946. do 1964. imaju minimalnu razinu; od 1965. do 1981. nisku razinu; od 1982. do 1998. srednju razinu, dok zgrade građene od 1998. naovamo imaju visoku razinu potresne otpornosti.

Novije zgrade dodatno se dijele na one od 1998. do 2012., koje karakterizira 75-100 posto mjerodavnog potresnog opterećenja, te na zgrade mlađe od sedam godina, koje su uz europske norme za projektiranje dosegnule 100 posto potresnog opterećenja.