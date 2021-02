U Gospodarskoj komori cijepili šefove privatnih tvrtki, ali i glavnog državnog revizora

Dok mnogi stari i bolesni i dalje čekaju cijepljenje, 15-tak šefova karlovačkih tvrtki svoje su doze dobili među prvima. A među njima, cijepio se i glavni državni revizor Ivan Klešić

Drugu dozu cjepiva u Komori su primili prije sedam dana. I opet ništa od objave promocije sve do upita novinara.



Stjepan Basar ugledni je poduzetnik iz Ozlja, HDZ-ovac, dogradonačelnik Ozlja, predsjednik ozaljske Gradske organizacije HDZ-a, protukandidat Nadi Murganić na nedavnim unutarstranačkim izborima za šefa županijskoj HDZ-a.



Bitno je dodati i načelnik ozaljskog Stožera civilne zaštite.



"Da, bio sam na cijepljenju! Pa trebao je biti moj partner cijepljen iz firme jer mi smo dvojica suvlasnici. On je tamo u nekom odboru budući da je on prebolio prije toga COVID pa je pitao mene hoću se ja cijepiti umjesto njega. Ja sam rekao hoću", objasnio je Basar.

Basar je i načelnik Stožera civilne zaštite Grada Ozlja. 'To je minorna, bilo je to ono u onom prvom lockdownu, tu smo mi puno radili, sad se to poslije sve centraliziralo na neki način na županijski, a mi smo tu praktički...', odgovorio je Basar. 'Evo moja punica na primjer je rekla isto da bi se i ona cijepila. Punica nije bila ljuta što sam cijepio prije nje. A cijepit će se i ona', ustvrdio je Basar.

"Mislim da nije to greška neka tako velika kad uzmete u obzir da tada se nije još imalo saznanja da će biti problema tako velikih s isporukom cjepiva", zaključio je Basar. Istina, prva najava da isporuke cjepiva kasne dogodile su se tek dva dana poslije.



Glavni državni revizor Ivan Klešić, Karlovčanin, bivši HDZ-ovac, cijepio se u karlovačkoj Gospodarskoj komori kojom predsjeda čovjek blizak HDZ-u, a cijepljenje je proveo HDZ-ov ravnatelj i bivši zaposlenik Državnog ureda za reviziju. A evo i odgovora Ureda za reviziju:

"Gospodin Klešić je u siječnju 2021. kontaktirao, prema svom mjestu prebivališta, Stožer civilne zaštite Karlovačke županije u vezi cijepljenja, s obzirom na to da je u rizičnoj skupini, ima 66 godina, visoki je državni dužnosnik koji svakodnevno u obavljanju poslova dolazi u kontakt s više osoba, a od bolesti COVID-19 oboljeli su njegovi najbliži suradnici: šef kabineta, dva pomoćnika, načelnica i vozač. Upućen je na cijepljenje u Hrvatsku gospodarsku komoru, Županijska komora Karlovac".