U deset dana temperatura mora pala za deset stupnjeva. I DHMZ-u je to sumnjivo

Brojni kupači s juga zemlje javljaju kako je more postalo neobično hladno za ovo doba godine, a to potvrđuju i podaci Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kako je javio DHMZ , temperatura mora jutros u 7 sati iznosila je samo 19.1, a u 11 sati porasla je tek na 19.6 Celzijevih stupnjeva.

Podsjetimo, prije točno deset dana, 16. srpnja, upravo kod Dubrovnika izmjerena je rekordno visoka temperatura mora u povijesti - čak 29.7 stupnjeva.

Večernji je potražio pojašnjenje ovog fenomena kod Ivice Vilibića iz Instituta Ruđer Bošković, koji kaže kako je hlađenje mora izazvano padom temperature u atmosferi.

'Što je topliji zrak, to je naravno toplija i površina mora, pa su stoga i bilježene rekordne temperature za vrijeme nedavnog toplinskog vala. U jesen i zimi se naravno more hladi, jer more gubi toplinu, a atmosfera je dobiva - stoga mjesta uz more imaju topliju klimu', kaže Vilibić.