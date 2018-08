U cijeloj zemlji na snazi su upozorenja zbog vremenskih neprilika, evo gdje je najgore

U cijeloj Hrvatskoj na snazi su upozorenja zbog vremenskih neprilika, pri čemu je u podvelebitskom kanalu i na Kvarneru na snazi crveni alarm zbog orkanske bure i jake kiše

Prema večeri kiša će prestati a sa zapada će doći do djelomičnog razvedravanja.

Poslijepodnevna temperatura uglavnom između 13 i 18, a na Jadranu od 20 stupnjeva na sjeveru do 28 na jugu.

Prema kraju dana nepovoljan vremenski utjecaj će polako slabiti.

Vrijeme sutra

Prema DHMZ-u, sutra će vrijeme biti djelomice ili pretežno sunčano, a u Dalmaciji i osobito u Slavoniji promjenljivije, mjestimice uz još malo kiše u noći i ujutro.

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u Slavoniji i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, a poslijepodne i sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 9 do 14, na Jadranu od 15 do 20, a najviša dnevna od 19 do 24 na kopnu te između 23 i 27 stupnjeva na moru.