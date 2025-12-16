U Bedekovčini u srijedu Dan žalosti

Dan žalosti obilježit će se na dan posljednjeg ispraćaja pokojnice, a zastave na zgradama općinskih institucija bit će spuštene na pola koplja, dok će se javni sadržaji prilagoditi dostojanstvu obilježavanja.

Povod proglašenja Dana žalosti tragičan je događaj koji se dogodio 14. prosinca u Bedekovčini, kada je u obiteljskom nasilju smrtno stradala 39-godišnja žena, a njezin 43-godišnji suprug nakon toga je počinio samoubojstvo. Bez roditelja je ostalo četvero djece, od kojih je troje maloljetno.