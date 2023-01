Twitter uručio još otkaza djelatnicima koji moderiraju sadržaj

Twitter Inc je napravio daljnje rezove u svojim sigurnosnim timovima koji se bave moderiranjem globalnog sadržaja te u odjelu koji je povezan s govorom mržnje i uznemiravanja, izvijestio je u subotu Bloomberg.

Došlo je do najmanje desetak rezova u petak navečer u uredima tvrtke u Dublinu i Singapuru, izvijestio je Bloomberg News pozivajući se na izvore upoznate s događanjima.

Twitterova potpredsjednica za povjerenje i sigurnost, Ella Irwing, potvrdila je Reutersu da je Twitter napravio određene rezove u petak navečer, no nije otkrila detalje. "Imamo tisuće ljudi u timovima za sigurnost i povjerenje koji rade na moderiranju sadržaja i nije došlo do rezova u timovima koji to rade na dnevnoj bazi", rekla je mailom.

Neki rezovi, dodala je, bili su u područjima nedovoljno velikim za daljnji razvoj ili gdje je imalo smisla konsolidirati se.

Twitter je otpustio približno 3700 zaposlenih početkom studenog u Muskovim mjerama rezanja troškova, a stotine su kasnije dale otkaze.

Tvrtka je prošli mjesec također pogođena tužbom u kojoj se tvrdi da je Twitter Inc tijekom rezova disproporcionalno ciljao ženske zaposlenice.