Trumpov prijedlog proračuna: Manje sredstva za inozemnu pomoć, više za zid i vojsku

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je poručio Kongresu da u proračunu za 2020. sreže sredstva za inozemnu pomoć i State Department i uveća ona za vojsku i zid koji želi izgraditi na američko-meksičkoj granici, što je njegov prvi potez u novom krugu borbe sa zastupnicima oko proračunskih rashoda

Očekuje se da će Kongres odbaciti prijedlog proračuna republikanskog predsjednika vrijedan 4,7 bilijuna dolara. Čelnici demokrata u nedjelju su upozorili na mogućnost ponavljanja prošlogodišnjeg sukoba oko proračuna koji je doveo do djelomične blokade savezne uprave duge 5 tjedana, najviše u američkoj povijesti.

Američki predsjednik traži i povećanje izdvajanja za vojni proračun za 4 posto, na 750 milijardi dolara, želeći iskoristiti fond za prekomorske operacije kako bi izbjegao ograničenje izdvajanja određeno zakonom o fiskalnoj umjerenosti iz 2011. godine.

Izdvajanja koja nisu za obranu ispod su tih granica zahvaljujući predloženim velikim rezovima sredstava za State Department (23 posto) i Agencije za zaštitu okoliša (31 posto), između ostalih. Bijela kuća je predložila i reforme obaveznih programa poput kupona za hranu, kako bi se uštedilo 22 milijarde dolara.

Čak i s rezovima za koje Bijela kuća najavljuje da bi u deset godina trebali predstavljati proračunsku uštedu do 2,7 bilijuna dolara, ured za proračun tvrdi kako se on neće uravnotežiti do 2034. godine.

Porezni rezovi posljednjih su godina prioritet republikanske Bijele kuće i Kongresa, umjesto smanjivanja deficita. On 2019. iznosi 900 milijardi dolara, a državni dug je narastao na 22 bilijuna dolara.