Trump na meti kritike zbog odnosa s Putinom: Rusija je napala našu demokraciju, to nije nešto čemu bi se trebalo smijati

Američki predsjednik Donald Trump iskazao je spremnost započeti dijalog s Rusijom o strateškoj stabilnosti i razoružanju te poboljšanju trgovinskih odnosa, izjavio je u petak glasnogovornik ruskog predsjednika Dimitrij Peskov komentirajući ishod sastanka što su ga tijekom dana u Osaki na marginama summita G20 imali Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin.

Reuters podsjeća kako je Trump na početku sastanka s Putinom u Japanu zajedljivo "zamolio" ruskog predsjednika da se ne miješa u predstojeće američke predsjedničke izbore 2020., aludirajući na taj način na skandal koji je doveo do otvaranje istrage o kontaktima s Kremljom tijekom njegove kampanje za prvi mandat 2016. godine.

"Rusija je napala našu demokraciju kroz urotu čiji je cilj bio instalirati Trumpa u Ovalni ured. To nije nešto čemu bi se trebalo smijati", napisao je na Twitteru Hakeem Jeffries , predsjedatelj kluba Demokrata u Zastupničkom domu američkog Kongresa.

No takav je Trumpov nastup odmah izazvao reakcije u SAD-u.

Bivši ameriički predsjednik Jimmy Carter kazao je u petak kako bi cjelovita istraga "pokazala da Trump zapravo nije pobijedio na izborima 2016. godine".

"On je dospio do (predsjedničkog) ureda stoga što su se Rusi umiješali i to u njegovu korist", kazao je Carter kako ga citira list USA Today.

Američko-ruski odnosi godinama su sve lošiji, osobito nakon ruske aneksije Krima od Ukrajine 2014. te podupiranja sirijskog predsjednika Bašara al Asada u sirijskom ratu. U posljednjem tv intervjuu i sam Putin je kazao kako su odnosi "sve gori i gori".

Američki predsjednik pak želi okrenuti stranicu u odnosima i raditi zajedno s Putinom na pitanjima poput onog o tome kako obuzdati nuklearne ambicije Sjeverne Koreje.