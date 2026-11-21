U nesreći su smrtno stradale 32 osobe.

Schettino je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 16 godina i mjesec dana nakon što je utvrđeno da je brod doveo preblizu otoku te da je napustio plovilo dok je trajala evakuacija putnika.

Schettino je u Rimu odslužio više od devet godina kazne, nakon čega mu je sud odobrio da ostatak kazne odsluži na uvjetnoj slobodi, obavljanjem društveno korisnog rada.

Prema izvještajima, iz zatvora je izašao u petak navečer.